複雑化する銀行間の住宅ローン「金利差」（MFS提供）デイリー新潮

新規ユーザー獲得強化で基準金利の引き下げ幅を拡大 同じ銀行でも金利格差

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「日銀利上げ」を受け、10月に入ってから多くの銀行が基準金利を引き上げた
  • 金利競争により、実際の「適用金利」に0.1％以上の差が生まれる状況が発生
  • 同じ銀行でもユーザーによっては金利の引き上げ幅に差が生まれたケースも
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