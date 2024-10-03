アクセンチュアとNVIDIAは、企業のAI導入を迅速に支援するため連携、両社によるパートナーシップを拡大することを発表した。具体的には、アクセンチュアが「NVIDIA AIスタック」をフル活用できる「Accenture AI Refinery」（アクセンチュアAIリファイナリー）を発表。更に、アクセンチュアはこれを進めるために新しく「NVIDIAビジネスグループ」を設立した。エンジニアリング･ハブのネットワークを欧州、アジア、北米に開設し、約3