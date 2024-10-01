ダイソーをパトロール中、縁取りのデザインがお洒落なガラスプレートを発見！透明度の高い綺麗なプレートで、プチプラとは思えないほど高見えします！透明なので盛り付ける料理を選ばないから、どんな料理にも使えて美しく映えます◎他店だと1,000円以上してもおかしくないデザインなので、見つけたら絶対買いですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガラスプレート（ドット、約20cm）価格：￥220（税込）販売ショップ：