勤務先の都内の保育園で少なくとも7人の女児にわいせつ行為をしたとして計7回逮捕され、不同意性交罪などに問われた元保育士、長田凪巧被告（27）の第5回公判が９月24日、東京地裁（室橋秀紀裁判長）で行われた。被告人質問で、長田被告は検察側から犯行を次々と重ねた動機を問われ、呆れた言い訳を繰り返した。 【画像】「オレって幸せものだな～」と妻子との幸せそうな日常をSNSに投稿していた長田被告 被害者より自らの