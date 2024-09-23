²ÏÌîÂÀÏº»á9·î22Æü¡¢¡ØÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô9¿Í¡ÊÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏºÒ³²ÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¸µ¸üÏ«Áê¤¬ÂåÍý½ÐÀÊ¡Ë¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¤ÏÀ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦10ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²ÏÌî»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÃæ¹ñ