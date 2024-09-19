ナ・リーグの米国外出身選手で最多年間HRはソーサの66本ドジャース大谷翔平投手はここまで48本塁打をマーク。シーズン換算で51発ペースとなっている。カナダのデータ会社「スタッツ・センター」によると、米国以外の出身選手では通算609発のサミー・ソーサがナ・リーグ年間本塁打でもトップ3を独占。50発でも5位タイの数字だという。同社は公式Xに「ショウヘイ・オオタニは2024年シーズンに、50本近くのホームランを打ってい