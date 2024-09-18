三菱自動車工業（以下、三菱自動車）が、全国の販売店をはじめ、自動車イベント会場、キャンプ場などで実施している「4WD登坂キット体験イベント」の参加者が累計で20万人を突破したと発表した。 【画像】「4WD登坂キット体験ベント」はドキドキと頼もしさを体験できる 「4WD登坂キット体験イベント」は、三菱車の持つ優れた4WD性能を体験できるもので、記念すべき20万人目となったのは、2024年9月6～8日に開催した「