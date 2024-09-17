大相撲九月場所＞◇十日目◇17日◇東京・両国国技館幕下の取組で行司が土俵下に落下するハプニングが発生した。珍しい事態に館内はどよめき、ファンからは「ふっとんだw」と反響が相次いだ。【映像】行司を襲ったハプニングの一部始終幕下十枚目・勇磨（阿武松）と幕下八枚目・北大地（立浪）の一番での出来事。立ち合い張っていった北大地が一気に前に出ていくのに対し、勇磨は左四つに組み止めて土俵際で耐えてみせた。そ