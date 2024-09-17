MrBeast(ミスタービースト)は2024年9月17日時点で3億1500万人以上のチャンネル登録者を抱える世界トップのYouTuberです。そんなMrBeastの制作チームに新たに加入した人向けの制作マニュアルが流出し、誰でも閲覧可能な状態となっています。How to succeed in MrBeast production (leaked PDF)https://simonwillison.net/2024/Sep/15/how-to-succeed-in-mrbeast-production/MrBeastがどんな人物なのかについては下記の記事を読むと