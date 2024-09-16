2016年夏の甲子園で、グラウンドでの練習に参加して話題になった女子マネージャーが、自身のXに近影を投稿。野球ファンらの間で話題になっている。【写真】8年前甲子園を沸かせた女子マネの水着ショット「眩しさ変わりません」投稿したのは、8年前の甲子園に出場した大分高校マネージャー（当時）の首藤桃奈さん（@momona_jp）。首藤さんは開幕前の甲子園練習でユニフォームを着用してノックの手伝いを行った。当時の規定では女子