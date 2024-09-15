15日(日)午後9時、マリアナ諸島で、大型の台風14号「プラサン」が発生しました。大型の台風14号「プラサン」発生沖縄に接近の恐れ15日(日)午後9時、マリアナ諸島で大型の台風14号「プラサン」が発生しました。中心気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風14号は今後、日本の南を北西に進む見通しです。最新の予想では、18日〜19日ごろに沖縄に影響を及ぼす恐れがあり、今後の台風の