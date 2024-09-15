ジャングルポケットの斉藤慎二お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二が、レギュラー番組の欠席を続け、視聴者の心配を集めている。土曜の競馬番組『ウイニング競馬』（テレビ東京ほか）で、2013年4月からMCを務めている斎藤だが、8月10日放送回から一度も出演していない。2021年4月から水曜パーソナリティを務めている、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）も、同様に8月7日の生放送以降、欠席が続いている状態だ。