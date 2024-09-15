最高気温が35℃を超えるような異例の猛暑も、終わりが見えてきました。ただ、秋雨前線や熱帯低気圧もしくは台風の影響で、21日(土)からの3連休は九州から関東を中心に大雨のおそれ。最新の情報をこまめに確認を。16日敬老の日関東などでまとまった雨明日16日(月)敬老の日は、北陸から関東付近に前線が停滞するでしょう。関東甲信は雨が降ったりやんだりで、局地的には激しい雨が降りそうです。北陸は明日の朝にかけて広い範囲で