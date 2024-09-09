電車で寝過ごしてしまった、車で大渋滞に巻き込まれてしまった、長距離バスで酔ってしまったなど、誰もがひとつは乗り物にまつわる失敗や苦い思い出があるはずだ。 しかしながら、埼玉県在住の専業主婦である恭子さん（32歳・仮名）のエピソードは、他と一線を画すほどのインパクトがある。急に便意をもよおし、まさに車内は“地獄絵図”に……。◆みんなで買い物に行った帰り道で…「うちは子供が男の子で3人もいるので、食糧
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