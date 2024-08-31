「革新的「折りたたみAIフォン」誕生！Samsung「Galaxy Z Fold6」「Galaxy Z Flip6」（SIMフリーモデル）」で紹介したように、7月に発売になったSamsung Galaxy Z Fold6は、折りたたみスマホのフラグシップ機種であることに加え、AI機能が数多く搭載されたことで要注目である。さっそくレビューしよう。ヘアドライヤーは毎日のスタイリングに欠かせないツールであり、様々な企業から多種多様なドライバーが発売されている。最近で