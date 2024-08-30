ソニーマーケティング株式会社は、チームで地域のPR映像を制作するイベント「CREATORS' CAMP」の第5回を北海道函館市にて開催する。期間は、9月27日（金）～29日（日）の3日間。事前申込制（定員28名）で、参加費は3万3,000円。 第一線で活躍するプロの映像クリエイターから直接学び、同志の参加者と切磋琢磨し、映像という表現を追求するためのリアルな学びの場として企画されたイベント。