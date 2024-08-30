カジュアルウエアや雑貨などが格安で購入できる、中国発のファッションブランド『SHEIN』。日本でも若者を中心に支持を広げているのだが─。【写真】発がん性だけじゃない、激似？それともパクり？SHEIN疑惑の商品「韓国・ソウル市が通販サイトで販売されている商品を検査したところ、『SHEIN』のサンダルから基準値の229倍にあたる発がん性物質が検出されたのです」（全国紙記者）「原則的には自己責任」ほかにも、帽子やマニ