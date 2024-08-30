世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。2024年7月に発表・発売された5Gスマートフォンは20機種（うち1機種は6月発表）。 内訳はHONOR 3機種、OPPO 2機種、realme 1機種、vivo 3機種、シャオミ3機種、ZTE 5機種、その他3機種。HONORは世界最薄の折りたたみ「Magic V3」を発表。 シャオミ