クリスタル・パレスに加入した鎌田大地が、DAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』で、昨シーズンにプレーしたラツィオでの１年を振り返っている。昨夏に５シーズンを過ごしたドイツのフランクフルトを退団し、イタリアの名門に加入した日本代表MFは、しかしマウリツィオ・サッリ監督の下で満足な出場機会を与えられなかった。ただ、３月にイゴール・トゥドール監督が就任すると、主力に抜擢。本人も「残留するつもりだった」が