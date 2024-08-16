Image: Apple なんでもAirにすればいいってもん…なのだ！MacBook Air、iPad Air、そしてAir Pods。Apple（アップル）のフットワーク重視なプロダクトには「Air」の名が加えられていますが、iPhoneは？ Airってないですよね。iPhone SEはAirじゃないし。でも、ついに「iPhone Air」が出るかも？なウワサがあります。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、iPhone 17 Slimとして計画して