インド洋に浮かぶ北センチネル島に、孤立状態で数千年間存続している先住民グループがいる。シカゴ・デポール大学の地理学講師であるマキシム・サムソンさんは「よそ者が強く拒絶されるようになったのは驚くに当たらない歴史がある。どんなに善意ある接触であっても島民の迷惑になるだけだ、というのが現在の多数意見になっている」という――。※本稿は、マキシム・サムソン著『世界は「見えない境界線」でできている』（かんき出