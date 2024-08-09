by Thomas HawkPCメーカーのDellが従業員の約10％に当たる1万2500人以上を対象とした人員削減を実施ししていると報じられています。長年勤務してきた社員も対象となったこの人員削減は大規模なもので、Dellは「よりスリムな会社になるための再編である」と説明しています。Dell Layoffs Hit Sales Team With New Unit Focused on AI - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-05/dell-layoffs-hit-sales-team-w
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