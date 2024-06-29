先月30日、米アリゾナ州在住のある男性の家に3人の警察官が訪れた。心当たりのなかった男性は、いったい何があったのかと不安に思いながらドアを開けると、注文していた商品を持った警察官と対面することになった。担当の配達員がデリバリーの途中で逮捕されてしまったため、警察官らが代わりに届けることになったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】米アリゾナ州フェニッ