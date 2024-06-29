高速道路は走りやすいイメージがあるかもしれませんが、NEXCOグループは高速道路について「ほとんどカーブでできている」としています。ただ、体感としては「ほとんど」とはなかなか感じづらい側面も。なぜでしょうか。東名の直線は「総延長の5％」だと…？全国の総延長1万km近くにもなる高速道路。NEXCOグループは公式サイト上で高速道路は「ほとんどカーブでできている」と紹介しています。ただ、体感としては「ほとんど」とは