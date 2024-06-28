朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）でメインMCを務め、前番組『スッキリ』では14年間天の声を担当するなど、“朝の顔”を勤め上げている芸人・山里亮太。だが、6月27日に放送された『アメトーーク！』（テレビ朝日系）に出演した際は、朝には見せない“裏の顔”が全開に。視聴者からは大絶賛の声が集まった。キングコング、平成ノブシコブシ、NONSTYLEなど2000年デビュー組が集まった「激動の同期芸人」の第3弾に初出