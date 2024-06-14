きょう午前、東京・八王子市のマンションで首に絞められたような痕がある高齢の女性が死亡しているのが見つかった事件で、警視庁が事情を知っているとみられる男性を東京の立川市内で確保しました。この事件は午前11時すぎ、八王子市東浅川町のマンションの一室で80代ぐらいの女性が死亡しているのが見つかったものです。捜査関係者によりますと、発見の直前に「人を殺しました」「姉を殺した」と男性から110番通報があり、警察