村島未悠のInstagramより女性自身

不倫報道の村島未悠が謝罪も再起匂わせ「完全に自分しか考えてなくて草」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 藤井祐眞との密会不倫が報じられた村島未悠について、「女性自身」が伝えた
  • 謝罪文を発表したものの、再起を仄めかす言葉で締めくくられていたという
  • これには「完全に自分しか考えてなくて草」などの批判が寄せられている
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