栃木・日光市の動物園から脱走し、近くの住宅で死んでいるのが見つかったカピバラについて、脱走前から体調を崩していた事が分かった。7日朝には、近くの駐車場で死んでいるのが見つかった。カピバラを飼育していた日光市の動物園『おさるランド＆アニタウン』の支配人、伊畑直樹さんによると、動物園ではカピバラを4頭飼育していたが、今回脱走したのは「いろは」という名前のオスのカピバラで、最近お腹を下していたことから、別