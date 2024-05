ガンダムシリーズ45周年記念！「ガンダムシネマフェス」開催決定！ 劇場版3部作、逆シャア、ハサウェイが全国の劇場で上映！

ガンダムシリーズ45周年を記念して、ガンダムシリーズ珠玉の劇場5作品を上映するイベント「ガンダムシネマフェス」の開催が決定した。

シリーズ初の劇場作品「機動戦士ガンダム」劇場版3部作、アムロとシャアの最後の決戦を描いた「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」、そして約100万人の動員を記録し大迫力の映像を体感できる、アムロとシャアの意志を受け継いだハサウェイ・ノアの活躍を描いた「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」が、2024年6月7日(金)より全国の劇場で順次上映される。





また、本イベントは、大阪・関西万博が開催される2025年に向けて全国のガンダムファンの想いをつなぐ、ガンダムシリーズの大型イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」と開催場所・スケジュールが連動(一部劇場を除く)しており、映画観賞とイベントの両方を楽しめる、ガンダムシリーズ45周年記念の特別なイベントとなっている。

【イベント情報】

「ガンダムシネマフェス」

<鑑賞料金>

通常料金

※上映時間やチケット販売スケジュールは各劇場HPを確認。





<上映作品>

・「機動戦士ガンダム」(1981年公開)

・「機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」(1981年公開)

・「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」(1982年公開)

・「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」(1988年公開)

・「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」(2021年公開)

<会場・期間一覧>

※2024年5月14日時点で上映が決定している劇場のみ記載

※最新情報は特設サイトにてご確認ください

地区 劇場名 上映期間

埼玉 MOVIX三郷 6/7(金) - 6/13(木)

神奈川 シネプレックス平塚 6/14(金) - 6/20(木)

愛知 小牧コロナシネマワールド 6/14(金) - 6/20(木)

群馬 イオンシネマ高崎 6/21(金) - 6/27(木)

北海道 札幌シネマフロンティア 6/21(金) - 6/27(木)

千葉 MOVIX柏の葉 6/28(金) - 7/4(木)

鳥取 MOVIX日吉津 7/5(金) - 7/11(木)

山口 宇部シネマスクエア7 7/12(金) - 7/18(木)

三重 イオンシネマ津南 7/12(金) - 7/18(木)

高知 TOHOシネマズ高知 7/12(金) - 7/18(木)

東京 ユナイテッド・シネマ豊洲 7/19(金) - 7/25(木)

栃木 109シネマズ佐野 7/19(金) - 7/25(木)

京都 イオンシネマ高の原 7/26(金) - 8/1(木)

鹿児島 TOHOシネマズ与次郎 7/26(金) - 8/1(木)

静岡 シネマサンシャインららぽーと沼津 8/2(金) - 8/8(木)

佐賀 イオンシネマ佐賀大和 8/2(金) - 8/8(木)

山梨 TOHOシネマズ甲府 8/9(金) - 8/15(木)

長野 イオンシネマ松本 8/9(金) - 8/15(木)

愛媛 TOHOシネマズ新居浜 8/9(金) - 8/15(木)

熊本 イオンシネマ熊本 8/9(金) - 8/15(木)

滋賀 イオンシネマ草津 8/16(金) - 8/22(木)

和歌山 イオンシネマ和歌山 8/23(金) - 8/29(木)

宮崎 セントラルシネマ宮崎 8/23(金) - 8/29(木)

愛知 ミッドランドスクエアシネマ 8/30(金) - 9/5(木)

奈良 TOHOシネマズ橿原 9/6(金) - 9/12(木)

福岡 TOHOシネマズららぽーと福岡 9/6(金) - 9/12(木)

静岡 シネシティザート 9/6(金) - 9/12(木)

茨城 TOHOシネマズ水戸内原 9/13(金) - 9/19(木)

兵庫 TOHOシネマズ西宮OS 9/20(金) - 9/26(木)

岡山 MOVIX倉敷 9/20(金) - 9/26(木)

長崎 佐世保シネマボックス太陽 9/20(金) - 9/26(木)

沖縄 シネマライカム 9/20(金) - 9/26(木)

大阪 TOHOシネマズららぽーと門真 10/11(金) - 10/17(木)

福井 福井コロナシネマワールド 10/11(金) - 10/17(木)

富山 TOHOシネマズ高岡 10/18(金) - 10/24(木)

秋田 TOHOシネマズ秋田 10/25(金) - 10/31(木)

青森 TOHOシネマズおいらせ下田 11/29(金) - 12/5(木)

福島 ポレポレシネマズいわき小名浜 11/29(金) - 12/5(木)





※一部劇場では「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の開催期間外にて上映が行われる可能性あり。

※「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の開催施設と一部別施設となっている。





【「ガンダムシネマフェス」特設サイト】

https://www.gundam.info/news/video-music/01_14494.html

「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」

<内容>

ガンダムシリーズが1979年のアニメ「機動戦士ガンダム」の放送開始から45周年を迎えることを記念し、2024年6月より全国47都道府県で順次展開されるイベント。

<日時>

2024年6月8日(土)よりスタート(各会場で開催期間が異なる)



<会場>

全国47都道府県





<入場料>

無料





<公式サイト>

https://bandai-hobby.net/site/gnf/



【ガンダムシリーズ】

1979年に放送を開始した「機動戦士ガンダム」は、ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマで、それまでのロボットアニメの潮流であった単純な勧善懲悪では語れない「リアルロボットアニメ」というジャンルを確立し、一大ブームを巻き起こしました。

以後、現在に至るまでシリーズとして、TVアニメーション 24作品、劇場・上映 30作品、OVA27作品、配信・イベント映像・TV スペシャル等が多数製作されており、国内外を問わず長きにわたって高い支持を獲得している。





■ガンダム45周年公式X(旧Twitter)

@gundam_45th



※情報は予告なく変更となる場合あり。





(C)創通・サンライズ