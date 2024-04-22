トラックとスポーツカーの衝突事故「フェアレディZからは水蒸気」FNNプライムオンライン

トラックとスポーツカーの衝突事故「フェアレディZからは水蒸気」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 21日午後11時50分ごろ、東京・世田谷区の環状8号線で事故が発生した
  • トラックとスポーツカーが衝突し、直後に現場を撮影した人が回想
  • フェアレディZからはまだ水蒸気が上がっている状態だった」と話す
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