スキー・ジャンプの“レジェンド”葛西紀明（５１）＝土屋ホーム＝に新たな勲章が加わった。１７日、札幌市内の同社で「ギネス世界記録公式認定証授与式」が行われ、２つのギネス世界新記録が認められた。葛西は３月２２日のＷ杯プラニツァ大会（スロベニア＝フライング）で２９位となり、５１歳２９０日のＷ杯最年長ポイントを獲得。さらに、２０１７年３月２６日のＷ杯同大会３位で樹立していた４４歳２９３日のＷ杯最年長表