くら寿司にて、ミョウバン不使用のウニや、黒毛和牛のにぎりなど様々なお肉を使ったお寿司が楽しめる「うにと肉」フェアを開催。「無添加うに」や「【鹿児島県産】黒毛和牛にぎり」「ローストビーフ バーベキューソース」など、贅沢なメニューが登場します☆ くら寿司「うにと肉」フェア 期間：2024年4月19日（金）から期間・数量限定 回転寿司チェーン「くら寿司」が、「うにと肉」フェアを2024年4月19日（