くら寿司にて、ミョウバン不使用のウニや、黒毛和牛のにぎりなど様々なお肉を使ったお寿司が楽しめる「うにと肉」フェアを開催。

「無添加うに」や「【鹿児島県産】黒毛和牛にぎり」「ローストビーフ バーベキューソース」など、贅沢なメニューが登場します☆

期間:2024年4月19日(金)から期間・数量限定

回転寿司チェーン「くら寿司」が、「うにと肉」フェアを2024年4月19日(金)より期間限定で開催。

「無添加うに(一貫)※」や「【鹿児島県産】黒毛和牛にぎり(一貫)」「ローストビーフ バーベキューソース」などの贅沢なメニューが数量限定で登場します。

ミョウバン不使用のこだわりのウニや、様々な種類のお肉を存分に味わえてボリューム満点のお寿司などを楽しめる期間限定フェアです!

※“無添加うに(一貫)”は、四大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)に加え、ミョウバンも無添加です

無添加うに(一貫)

販売期間:2024年4月19日(金)〜4月29日(月)

価格:230円

「うにと肉」フェアで提供される「無添加うに(一貫)」は、一般的に形崩れを防ぐために使用される添加物「ミョウバン」を一切使わないため、苦みがないのが特徴。

ウニ本来の口の中でとろけていくような食感と濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りが楽しめます☆

【鹿児島県産】黒毛和牛にぎり(一貫)

販売期間:2024年4月19日(金)〜4月29日(月)

価格:345円

※鹿児島県産の原料使用

「うにと肉」フェアの目玉商品「【鹿児島県産】黒毛和牛にぎり(一貫)」に使われる「鹿児島黒牛」は、日本一の和牛産地である鹿児島で育てられた黒毛和牛。

過去には第12回全国和牛能力共進会「内閣総理大臣賞」(第4区繁殖雌牛群)を受賞したほか、肉牛の部「最優秀枝肉賞」を2大会連続で受賞するなど、輝かしい実績を持つブランド牛です。

今回のフェアではもも肉を使い、きめ細かく柔らかな肉質とバランスよく織り込まれた美しい霜降り、とろけるような食感を楽しめます!

また、肉本来の旨みを感じられるよう、味付けは塩や胡椒などでシンプルに。

注文が入ってから炙り、肉の旨みをさらに引き出した状態で提供されます☆

ローストビーフ バーベキューソース

販売期間:2024年4月19日(金)〜4月29日(月)

価格:180円

赤身と脂身のバランスが良いローストビーフを贅沢に重ねた「ローストビーフ バーベキューソース」

噛めば噛むほど肉の旨みが口に広がる美味しさです。

バーベキューソースは牛肉をじっくり加熱して出た肉汁から作ったグレイビーソース風。

ローストビーフの旨さをさらに引き出しつつ、シャリとの相性も抜群です!

黒毛和牛てんこもり

販売期間:2024年4月19日(金)〜なくなり次第終了

価格:250円

高級食材である黒毛和牛を、シャリの上にふんだんに盛りつけた「黒毛和牛てんこもり」

ジューシーな牛肉と相性抜群なすき焼き風の味付けは甘めで、食欲をそそる一品です。

※持ち帰り不可

ミートボール

販売期間:販売中〜2024年5月6日(月)

価格:115円

「ミートボール」は、てりやき味のソースが絡んだ鶏肉を使用し、1貫につき2個乗った食べ応えあるメニュー。

四大添加物無添加※のマヨネーズとの相性も良く、お子さんにも人気の商品です☆

※四大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)無添加

無添蔵「和歌山県」フェア

期間:2024年4月19日(金)〜5月6日(月)

関西で4店舗を展開するくら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、「うにと肉」フェアと同日より「和歌山県」フェアを開催。

和歌山県は紀伊水道をはじめ黒潮の恩恵を受ける海域が多く点在し、多種多様な魚が水揚げされることから、“魚介類の宝庫”とも言われる場所です。

そんな、和歌山県の海の幸から、こだわりネタを使った商品が続々登場します!

【和歌山県産】厳選ネタ三種盛り

価格:500円

内容:【和歌山県産】鬼あじ・【和歌山県産】あぶり 太刀魚・【和歌山県産】天然 真鯛

“魚介類の宝庫”とも言われる和歌山県の使用した「【和歌山県産】厳選ネタ三種盛り」

「【和歌山県産】天然 鬼あじ」「【和歌山県産】天然 あぶり 太刀魚」「【和歌山県産】天然 真鯛」の3品が並ぶ、贅沢なメニューです☆

【和歌山県産】天然 鬼あじ

価格:390円

「【和歌山県産】鬼あじ」は、脂乗りが良いとされる春から夏にかけての時期ならではの味わい。

脂の甘み・旨みが感じられ、塩締め・熟成加工によって、さらに旨みが引き出されています。

【和歌山県産】天然 あぶり 太刀魚

価格:390円

「【和歌山県産】あぶり 太刀魚」は、大型サイズの太刀魚を厳選。

塩締め・熟成加工で旨みを引き出し、皮目を炙ることで、香ばしさも一緒に楽しめます!

【和歌山県産】天然 真鯛

価格:260円

「【和歌山県産】天然 真鯛」は、産卵に向けて栄養を蓄える春先から夏にかけての時期ならではの美味しさを楽しめる一品。

強い旨みと脂乗りの良さを堪能できます。

【和歌山県産】天然 石鯛

価格:440円

高級魚として知られるイシダイは、春が旬の一つとされています。

旨みと甘みが凝縮された上品なイシダイの白身を贅沢に味わえる一皿です。

【紀州】天然 いさき

価格:260円

春の時期に水揚げされるイサキは、夏の産卵に向けて脂肪を蓄えているのが特徴。

そんなイサキを使った「【紀州】天然 いさき」は、抜群の脂乗りと旨みを堪能できます!

【和歌山県産】釜揚げしらす軍艦

価格:130円

「【和歌山県産】釜揚げしらす軍艦」は、水揚げから1時間程でスピーディーに加工する、鮮度抜群のシラスを使用。

ふんわりとした柔らかな食感に、凝縮された旨みを楽しめます☆

ミョウバン不使用のウニや、黒毛和牛を使った食べ応えあるお肉の寿司が楽しめる期間限定フェア。

くら寿司の「うにと肉」フェアは、2024年4月19日より開催です!

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無添加うにや黒毛和牛など贅沢なお寿司が登場!くら寿司「うにと肉」フェア appeared first on Dtimes.