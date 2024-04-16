日本の“成人女優”が多数参加する韓国のAVの祭典が、開催の危機に見舞われている。【写真】韓国で人気の日本のAV女優とは？来る4月20、21日の2日間、韓国ではAVの祭典「2024 KXF The Fashion」というイベントが行われる。これには日本のAV女優／男優、そして際どい衣装やダンスで知られるガールズグループのGirl Crushなど、多くの魅力的なゲストが登場する予定だ。内容としては、“インナーウェア”ファッションショーやサイン会