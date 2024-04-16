「阪神１−１巨人」（１６日、甲子園球場）１−１の九回が終わり、延長までのイニング間で強い雨と雷で試合が中断。７分間で審判が試合終了を告げ、コールドで引き分けとなった。九回２死一塁、巨人バルドナードが木浪を空振り三振。横殴りのゲリラ豪雨が強まり、稲光と激しい音が鳴り響いた。観客からは雷鳴のたびにどよめきが起こった。中断から７分で球審が試合終了を決断した。