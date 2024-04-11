旧ジャニーズ事務所の流れをくむＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが１０日、本格的に始動した。福田淳代表取締役ＣＥＯ（最高経営責任者）は「史上最高のエンタメをつくる」と高らかに宣言したが、が「主体性」を強調した声明には福田氏との微妙な距離感がにじみ出るといわれ、ＫｉｎＫｉＫｉｄｓは不穏な動きを見せている。スタート社は公式サイトで声明を発表し「１０日より本格的に業務を開始いたしました」と