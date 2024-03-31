３月31日に開催されたスコットランドリーグ第31節で、日本人５選手が所属するセルティックがリビングストンと敵地で対戦した。怪我から復帰した旗手怜央が４−３−３の左インサイドハーフ、古橋亨梧がCF、前田大然が左ウイング、岩田智輝がアンカーで揃って先発。小林友希はメンバー外となった。序盤から押し込んだセルティックは４分、CKのこぼれ球を旗手がミドルを狙うも、バーの上を越える。38分にも、ペナルティエリア