◇MLBカージナルス6-5ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャース大谷翔平選手が、試合後のインタビューで先発・山本由伸投手の投球を絶賛しました。韓国でのメジャーデビュー戦では1回5失点と苦しんだ山本投手。本拠地・ドジャースタジアムでの初登板となったこの日は初回から三者三振と素晴らしい立ち上がり。途中、雨による約35分間の中断に見舞われながらも、5回2安打無失点の堂々たる内容でマウンドを降りま