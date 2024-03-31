NHK大河ドラマ「光る君へ」は、1000年以上前の平安時代を舞台にしている。評論家の八幡和郎さんは「主人公・紫式部の子孫は皇族や有力公家とさかんに縁組みをしていた。その系譜は、現在の皇室の祖である後深草天皇につながっており、今上天皇や愛子さまも紫式部の子孫となる」という――。■「藤原さん」だらけの大河ドラマNHK大河ドラマ「光る君へ」の主人公は『源氏物語』の作者、紫式部である。どのように『源氏物語』の内容を