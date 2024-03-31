神奈川県警本部30日午後11時半ごろ、神奈川県小田原市のコンビニ「ファミリーマートおかべ荻窪店」で、男性店員（20）が入店してきた女から刃物で切り付けられた。小田原署によると、男性店員は病院に搬送され、あごなどに軽いけが。同署は殺人未遂の疑いで、小田原市久野、佐々木彩香容疑者（29）を現行犯逮捕した。逮捕容疑はコンビニ店内で、店員の首を刃物で切り付け殺害しようとした疑い。「さまざまなことに追い詰められ