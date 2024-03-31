裏切った夫が一番悪いのはわかっているけれど、「不倫相手の女も同じくらい憎い」と思ってしまう女性も多いですよね。「どうしても言いたいことがある！」と、最後にズバッと言ってやった人もいるようで？今回は、「不倫相手に慰謝料を請求したときに言った言葉」の中から、冷静に慰謝料の支払いを要求したエピソードをご紹介します。「自覚あるなら慰謝料払おっか？」「不倫相手に直接会って、慰謝料を請求した。すると、その女は