石橋貴明のスポーツバラエティ『緊急渡米！石橋貴明のベースボールのおかげです。』（ABEMA）で、MLBサンディエゴ・パドレスのキャンプを石橋が訪問。パドレスで行われているユニークな練習の模様をリポートした。【映像】MLBの超スーパースターたちが“謎の動き”この日の訪問で石橋は、ブルペンで投球練習を行っているダルビッシュ有の姿などを見学していたが、その後、野手の練習が行われるグラウンドへと移動。すると、マニー