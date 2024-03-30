４月の値上げラッシュが牛丼を直撃だ。牛丼チェーンの「すき家」は２９日、４月３日から深夜料金を導入すると発表した。午後１０時から午前５時までの注文に、会計時に合計金額に７％上乗せする。同日午前９時から約３割の商品を１０〜５０円値上げすることも公表した。人件費や原材料費の上昇に対応する。「牛丼並盛」は３０円値上げし税込み４３０円とする。「牛丼中盛」は変更なしの５８０円。「牛丼大盛」は５０円値