悠仁さま、昆虫や自然環境など「自然誌」学べる大学を希望 側近が明かすFNNプライムオンライン

悠仁さま、昆虫や自然環境など「自然誌」学べる大学を希望 側近が明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 4月に高校3年生になる悠仁さまについて、側近が29日の会見で言及した
  • 昆虫や自然環境など「自然誌」を学べる大学を目指しているとのこと
  • 悠仁さまは幼い頃からトンボに関心を寄せ、生息環境などの調査も続けている
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