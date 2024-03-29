時間とお金を使ってわざわざ義実家に帰省したのに、義母から嫌がらせを受けてしまうケースもあるようです。さすがに心が折れますよね。ここではそんな「もう帰省しなくてもよくない？」と思ったエピソードを紹介します。完全に無視される「私の仕事の休みがとれないこともあって、なんとか時間を作って家族で義実家に帰省したときのこと。義母は私にはいっさい目も合わせずに、夫と子どもにだけ『よく来たねー！大変だったでしょ