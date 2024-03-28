サッポロ生ビール黒ラベル「渋沢栄一缶」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル「渋沢栄一缶」を4月9日に、渋沢栄一翁の出身地である埼玉県を含む1都8県（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県）で数量限定発売する。渋沢栄一翁は、現在のサッポロビールの前身である「札幌麦酒会社」を1887年（明治20年）に設立し、初代委員長にも就任し