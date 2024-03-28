ロシア・モスクワ郊外の公演場で無差別攻撃をしたテロリストらが、ロシアで悪名高い拘置所の独房に収監されていることが分かった。２７日（現地時間）現在、メディアＭＳＫ１の報道によると、ロシアの人権活動家エヴァ・メルカチェワさんは２２日、モスクワ郊外のクロクス・シティ・ホール公演場でテロ攻撃を直接起こした疑いで起訴された４人が全員モスクワ南東部のレフォルトヴォ拘置所に送られたと話した。これに先立ち、モスク