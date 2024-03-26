【ジュネーブ共同】国連人権理事会が任命したマリアナ・カツァロバ特別報告者（ロシアの人権状況担当）らは25日、モスクワ郊外のコンサートホールで起きた銃乱射テロの被告らについて「何人かは拘束中にひどい虐待を受けたようだ」と指摘し、拷問があったとの疑惑について調査するようロシアに要求した。モスクワの裁判所に出廷した被告らは顔などにけがを負っていた。カツァロバ氏らは「拷問は公正な裁判や犠牲者にとっての正