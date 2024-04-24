みずほ銀行に勤務していた男性が、４年以上の自宅待機命令を受けた上、不当に懲戒解雇されたとして、同行に解雇無効確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決が２４日、東京地裁であった。須賀康太郎裁判長は長期間の自宅待機命令について「社会通念上許される限度を超えた違法な退職勧奨だ」として、３３０万円の支払いを命じた。解雇自体は有効とした。判決によると、男性は２００７年１０月に同行に転職したが、１６年４月に退