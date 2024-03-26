ほとんどの大学が教職員より多くの学生を抱える中、大学生セキュリティマネジメントは困難なのが実情だ（画像：ペイレスイメージズ 2 / PIXTA）大学や研究機関における情報漏洩などのサイバーセキュリティ・インシデントが、度々発生している。こうした組織に対するサイバー攻撃は、一般企業への攻撃とどう異なるのか。大学が持つ情報の特殊性や狙われやすいポイント、そして、セキュリティ人材を確保しづらい大学はいかにセキュ